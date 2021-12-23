Burçin Orhon, Süheyl Uygur’la evliliğinin 26. yılını kutladı

Usta oyuncu Süheyl Uygur ve dans eğitmeni Burçin Orhon evliliklerinde 26. yılı geride bıraktı.

Burçin Orhon sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi;

"GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

"O gün bugün. Bazen ayrı. Bazen küs. Bazen mutlu bazen üzgün. Ama hep beraber 26 sene. Biraz ısrar, biraz inat, biraz çaba ama en çok sevgi ile sıvanmış koca bir inşaat bizimki. Sağlamlığı buradan geliyor. Küçük küçük ama ısrarla dokumaktan. Günümüz kutlu olsun. Altın sene-i devriye bizi bekler"

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur, 1995 yılında Burçin Orhon ile evlendi. Çiftin Ayşe ve Zeynep adında iki kızı bulunuyor.



