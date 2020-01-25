Burçin Terzioğlu deprem sonrası paylaşım yapınca tepti çekti

Elazığ depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları ve yardımlar devam ederken ünlü isimlerin paylaşımları da sosyal medyada gündeme geliyor. Son olarak oyuncu Burçin Terzioğlu yaptığı bir paylaşımla tepki çekti. Burçin Terzioğlu kendi fotoğrafını paylaşınca hayranlarından tepki gördü.

Ünlü oyuncu gelen tepkiler üzerine fotoğrafı sildi. Ardından ise Instagram hesabının hikaye kısmından ise "Geçmiş olsun Elazığ" yazarak dayanışma paylaşımı yaptı.

Son olarak Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da Rüya karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu daha sonra ise FOX TV'de Kurşun dizisinde oynamış ancak dizi reytinglerde beklenen başarıyı sağlayamayınca erken final yapmıştı.

