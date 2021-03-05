Burçin Terzioğlu'ndan 'kürk' açıklaması

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy hakkında çıkan '450 bin TL'ye yeni kürk aldı' haberleri magazin gündemini salladı. Ersoy için hazırlanan paltoda, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı ve yaklaşık 4 ayda tamamlandığı iddia edildi. Sosyal medyada da gündem olan kürk hakkında binlerce yorum yapıldı.

Diva'ya bir tepki de ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'ndan geldi. Terzioğlu, "Siz de kürk giyiyor veya kürk giyenlere sıcak bakıyor olabilirsiniz ama muhtelemen kürk sektöründeki vahşeti bilmiyorsunuz. Bir kürk manto için en az 50-60 hayvanın katledildiğini, çiftliklerde üst üste kafeslerde aç bırakıldıklarını bilmiyorsunuz. Bunları bilip de halen kürk giymeye devam ediyorsanız, ciddi bir vicdan sorununuz olduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Ardından Burçin Terzioğlu’nun çekimlerde giydiği bir etek ve yeleğin gerçek kürk olduğu iddia edildi.

"O KÜRK GERÇEK DEĞİL"

İddiaları yalanlayan oyuncunun basın danışmanı şu açıklamayı yaptı: "Etek yıllar önce dergi çekiminden ve söylendiği gibi deve kuşu tüyü filan değil. Diğeri ise bir dizi sahnesinden ama o da gerçek kürk değil. Her çekimde özellikle sorduğumuz, dikkat ettiğimiz bir konu bu. Burçin gerçek kürk giymez, bu konuda çok hassastır."



