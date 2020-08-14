Burçin Terzioğlu’ndan Sinem Kobal’a duygusal doğum günü mesajı!

6 aylık hamile olan Sinem Kobal doğum gününden günler öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istemişti. Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, hayranlarından doğum gününde hediye almalarının yerine Kansersiz Yaşam Vakfı’na bağış yapmalarını rica etmişti. Örnek davranışıyla alkış toplayan Sinem Kobal’ın yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu ise doğum günü kutlaması için kendi sosyal medya hesabını tercih etti.

‘YILLAR BERABER GÜZEL’



Annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal arkadaşı Burçin Terzioğlu’nun doğum günü paylaşımıyla duygulandı. Sinem Kobal ile denize girdikleri anları sosyal medya hesabından paylaşan Terzioğlu, “Ortak olmak her sevince, her derde, kedere… Ve yürümek ömür boyu, beraberce, el ele… Sinem Kobal, çok seviyorum seni. İyi ki!” notunu ekledi. Yakın arkadaşının doğum günü mesajına Sinem Kobal ise, “Çok seviyorum. İyi ki kıymetlim. Yıllar beraber güzel” cevabını verdi.



Başarılı sanatçı Burçin Terzioğlu yayınladığı gönderinin sonrasında Instagram hesabının hikaye bölümünden Sinem Kobal ile bir fotoğrafını paylaştı. Terzioğlu, Kobal ile olan fotoğrafına kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi.

