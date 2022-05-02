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Burcu Binici’den samimi itiraf!

02.05.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Binici önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sağlık kontrolü için hastaneye gittiğini belirten ünlü oyuncu, “Yargı dizisinde oynamayı çok isterdim” dedi.

Burcu Binici’den samimi itiraf!

Hastaneden geldiğini, birkaç tüp kan verdiğini ve sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu söyleyen oyuncu şu sıralar ekranda izlediği favori işin Yargı dizisi olduğunu anlatıp "Her gün Yargıyı izliyorum, isterdim oynamayı.

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Muazzam bir iş. Ülkemizde güzel işler yapılıyor ama biz bir de Kaan'la Dürüye'nin Güğümleri'nde partnerdik" dedi.
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Son olarak yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayından kalkmasına çok şaşırdığını ve daha önceden gelen üç ayrı dizisi projesini bu nedenle reddettiğini ifade eden Burcu Binici "Bana üç tane iş gelmişti dedik ki 'Eşkıya çok garanti' ama bitince şok olduk. Bazı işler nasip kısmet işi ya. Hiç pişman değilim en azından güzel hocalarla çalıştım; Uğur Yücel'le tanıştım aynı sahnede oldum, bazı ustalarla olmak güzel" şeklinde konuştu.


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