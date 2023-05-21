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Burcu Binici jartiyerli poz verdi sosyal medyayı salladı! "Marilyn Monroe sandım"

21.05.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl rapçi Tankurt Manas ile olan evliliğiyle gündemde olan Burcu Binici, cesur paylaşımlarına devam ediyor. En son elbisesinin altına giydiği jartiyerle poz veren Binici'ye Marilyn Monroe yorumları yapıldı.

Burcu Binici jartiyerli poz verdi sosyal medyayı salladı! "Marilyn Monroe sandım"

Burcu Binici sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Binici, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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Instagram'da aktif olan oyuncu Burcu Binici, çekimden fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

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Ünlü oyuncunun takipçileri paylaşıma "Sen karika bir detaysın", "Yerli Marilyn Monroe", "Bu güzellik nee", "Su gibisin" şeklinde yorumlarda bulundular.

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Binici'nin fotoğrafını beğenen ve yorum yapanlar arasında ata Demirer, Boğaç Yıldız, Alicia Kapudağ gibi isimler de yer aldı.

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Burcu Binici'nin Instagram'da 804 bin takipçisi bulunuyor.

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