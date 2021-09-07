Burcu Biricik bombayı patlattı: "Fatma'nın 2. sezonu var"

Geçtiğimiz yıldan beri rol aldığı film ve diziler yüzünden bir hayli yoğun olan Burcu Biricik, katıldığı Ayvalık Film Festivali’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik, iddialı dizinin ikinci sezonu için geçtiğimiz hafta sete koşmuştu. Burcu Biricik hafta sonu, kadrosunda yer aldığı ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ filminin gösterimi nedeniyle Ayvalık Film Festivali’ndeydi. Biricik burada basın mensuplarına verdiği röportaj sırasında sevenlerine bir de müjde verdi.

BURCU BİRİCİK: FATMA 2. SEZON VAR

Oyuncu, Netflix için çektiği ve ilk sezonu büyük beğeni toplayan ‘Fatma’ dizisinin 2. sezonunun çekileceğini açıkladı. Muhabirin gelecek projeleriyle ilgili sorusunu cevaplayan Biricik, "Dizi var. Daha Fatma'nın 2. sezonu var" dedi.

Netflix Türkiye yapımı Fatma dizisi, 27 Nisan’da izleyici ile buluştu ve dizi hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.

Burcu Biricik’in oyunculuğuyla da övgüler aldığı Fatma’da Biricik’in yanı sıra, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk‘ün aralarında bulunduğu deneyimli oyuncu kadrosu rol alıyor.



