Burcu Biricik ve Barış Arduç Kuzgun dizisinde buluştu! Kuzgun hangi kanalda yayınlanacak?

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç yeni yılda iddialı bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ocak ayının sonunda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerinde Barış Arduç ve Burcu Biricik'in yer alacağı, Ay Yapım imzalı ''Kuzgun'' dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün Toptaş’ın senaryosunu yazdığı dizi, aşk ve intikam dolu bir hikayeyi konu alıyor. İlk bölümleri Ürgüp’te başlayacak olan diziden gelen ilk fotoğraf, iki oyuncunun hayranlarını da çok mutlu etti. 'Kuzgun'u son olarak Bozkır dizisinin yönetmenliğini üstlenen Bahadır İnce'nin yönetmesi bekleniyor. Dizide Barış Arduç Kuzgun rolünü, Burcu Biricik ise Dila karakterini canlandıracak.



