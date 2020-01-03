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  4. Burcu Çetinkaya ekrana dönüyor! İşte sunuculuk yapacağı program

Burcu Çetinkaya ekrana dönüyor! İşte sunuculuk yapacağı program

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Mehmet Fatih Bucak'tan boşanan, ardından da başörtüsünü çıkarma kararı almasıyla gündeme gelen ünlü rallici Burcu Çetinkaya ekranlara dönüyor.

Burcu Çetinkaya ekrana dönüyor! İşte sunuculuk yapacağı program

6 yıl önce tesettüre giren ünlü rallici Burcu Çetinkaya, başörtüsünü çıkardığını açıklamasıyla gündeme gelmişti. Çetinkaya "Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim" demişti. 4 yıl önce evlendiği Mehmet Fatih Bucak'tan boşan Burcu Çetinkaya ekranlara dönüyor.

Ekotürk televizyonunda hafta içi her gün yayınlanan Küresel Bakış programını 6 Ocak Pazartesi’nden itibaren Burcu Çetinkaya sunacak. Çetinkaya, hafta içi 16.00 – 17.00 aralığında, dünyada olup biten olayları, olayların ekonomi ve finans piyasalarına etkisini konukları ile canlı yayında değerlendirecek.

BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR?

İstanbul doğumlu Burcu Çetinkaya dereceyle girdiği Robert Koleji’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Doğuş Holding Kurumsal iletişim ve iş geliştirme departmanında başladığı iş kariyerine başladı.

Kısa bir süre sonra sporculuk kariyerine başladı ve milli sporcu olarak dünya ralli tarihine adını yazdırdı. 6 kez Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonu.

Kanal 24 te 6 sene boyunca haftalık olarak ‘Otomobil Sevdası’ isimle sektörel programı hazırlayıp, sundu. Bloomberg HT’de 2 sene canlı yayında ‘Sporun Ekonomisi’ konulu programı sundu. 2013 yılında TRT Spor’da 3 dilde röportajlarla desteklediği ‘Ralli Günlüğü’ programını hazırlayıp sundu. Cine 5 için ‘Burcu ile Çetin Yollar’ isminde bir gezi-belgesel programı sundu. Gazetelerde köşe yazarlığı ve otomotiv sektörel sayfasını hazırladı. (Medyaradar)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Çıkartsın taksın ne yaparsa yapsın bırakın şu kadınların peşini. Ulan beynini becerilerle sıvadıklarım.
AMAN NE BÜYÜK MUTLULUK ARTIK EKONOMİ DÜZELİR TERÖR BİTER
Zaten bu ülkede orani burani ac kapa yeter! olay başörtüsü değil, para çıkar meselesi...
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