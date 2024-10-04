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  4. Burcu Esmersoy 48'nci yaşını kutladı! Doğum günü tarzı çok beğenildi

Burcu Esmersoy 48'nci yaşını kutladı! Doğum günü tarzı çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.10.2024 09:23
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Geçtiğimiz yıl iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya’nın Puglia şehrinde nikah masasına oturan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 48'nci yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü ismin geceden pozları sosyal medyada çok beğenildi. Esmersoy'un doğum günü tarzı da takipçilerinden tam not aldı.

Burcu Esmersoy 48'nci yaşını kutladı! Doğum günü tarzı çok beğenildi

Sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alan Burcu Esmersoy her paylaşımı ile dikkat çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa doğum günü pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

48'nci yaşını yakın arkadaşlarıyla kutlayan Esmersoy geceden karelerini ''Seviyorum, seviliyorum. Güzel ve iyi niyetli insanlarla çevriliyim. Hayatın getireceği mucizelere açığım'' notu ile peş peşe paylaştı.

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Burcu Esmersoy'nun doğum günü pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin doğum günü tarzı da çok beğenildi.

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TAM NOT ALDI

Geceye baştan aşağı dantel detaylı pantolonu ve siyah gömleği ile katılan Esmersoy bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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Burcu Esmersoy'a sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'her yaşın çok güzel', 'harika görünüyorsun', 'iyi ki doğdun' yorumları yapıldı.

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Burcu Esmersoy
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