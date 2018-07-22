MAGAZİN

Burcu Esmersoy'a evlilik yaradı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2018 23:07 | Son Güncelleme

Yaz başında iş insanı Berk Suyabatmaz ile New York'da evlenen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı

Burcu Esmersoy'a evlilik yaradı!

Yaz tatilini yurt içinde geçiren ancak işleri dolayısı ile ara ara İstanbul'a gelen sunucu Burcu Esmersoy sabah erken saatler de geldiği alışveriş merkezinde kuaföre uğrayarak kişisel bakımını yaptırdıktan sonra kısa süre alışveriş merkezinde tur attı.

DAHA DA ZAYIFLADI
Her zaman fit oluşu ve şık giyimi ile dikkat çeken Esmersoy'un evlendikten sonra daha da zayıflamış olması gözlerden kaçmadı.

Burcu Esmersoy

Vale noktasında aracını beklerken gazeteciler ve alışveriş merkezi çalışanları ile ayaküstü sohbet eden Burcu Esmersoy Suyabatmaz daha sonra kendi aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz

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