Burcu Esmersoy'a evlilik yaradı!

Yaz tatilini yurt içinde geçiren ancak işleri dolayısı ile ara ara İstanbul'a gelen sunucu Burcu Esmersoy sabah erken saatler de geldiği alışveriş merkezinde kuaföre uğrayarak kişisel bakımını yaptırdıktan sonra kısa süre alışveriş merkezinde tur attı.

DAHA DA ZAYIFLADI

Her zaman fit oluşu ve şık giyimi ile dikkat çeken Esmersoy'un evlendikten sonra daha da zayıflamış olması gözlerden kaçmadı.

Vale noktasında aracını beklerken gazeteciler ve alışveriş merkezi çalışanları ile ayaküstü sohbet eden Burcu Esmersoy Suyabatmaz daha sonra kendi aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.



