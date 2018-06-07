MAGAZİN

Burcu Esmersoy co-pilot oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, İtalya’nın Sardunya Adası’nda dünyanın en iyi ralli pilotlarından Red Bull sporcusu Elfyn Evans ile bir gösteri sürüşü gerçekleştirdi. 

Burcu Esmersoy co-pilot oldu

Burcu Esmersoy, İtalya’da adrenalin dolu anlar yaşadı. Ünlü sunucu, dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın Sardunya ayağında Red Bull sporcusu Elfyn Evans’a co-pilotluk yaptı.

Dünyanın en iyi ralli pilotlarından biri olan Evans’ın kullandığı araca binen Esmersoy, saatte 220 km hıza ulaşabilen ralli otomobilinin içinde unutulmaz anlara tanıklık etti.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın heyecanı bu sene Türkiye’de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönecek ve 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te motor sporları tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatacak. Bunu yanı sıra Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. İşte Esmersoy’un o paylaşımı;


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Burcu Esmersoy co-pilot

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