Burcu Esmersoy döviz bozdurdu! Bakın ne yapıyormuş?

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Etiler'de döviz bürosundan çıktığı esnada karşısında gazetecileri görünce şaşkınlık içerisinde kalan Burcu Esmersoy, ayaküstü gazetecilerle sohbete koyuldu. "Kazandıklarınızla bir yatırım yapıyor musunuz?" sorusu üzerine konuşan Esmersoy, "Ben yatırımlarımı gayrimenkule yaparım. Ev alıyorum bildiğiniz üzere." yanıtını verdi.

Döviz bürosunda bir işlem trafiği vardı görmeniz lazım. Bir yandan para alıp diğer taraftan altın alıyor herkes. Ben de euro bozdurdum, bankaya yatıracağım şimdi de ödemelerimden dolayı." dedi.

"İKİNCİ EL KIYAFETLER KULLANIYORUM ARTIK"

Giyim tarzıyla da dikkat çeken Burcu Esmersoy, "Bu benim ikinci elden aldığım bir erkek takımı, bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bir süredir bu şekilde ilerliyorum. Kendi ekonomimi de iyi yönetiyorum bu vesile ile" ifadelerini kullandı.



