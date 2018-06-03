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Burcu Esmersoy: Emeklilik hayatındayız

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

14 Mayıs'ta Berk Suyabatmaz ile evlenen Burcu Esmersoy, ''Deliler gibi çalıştık, şimdi emeklilik hayatındayız. iki seyahat arkadaşı gibi yıllarımızı yaşayacağız'' dedi.

Burcu Esmersoy: Emeklilik hayatındayız

Burcu Esmersoy, Harper's Bazaar Dergisi'ne 14 Mayıs'ta evlendiği Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini anlattı...

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''Berk 10 yıl önce beni ekranda görmüş, 'Günün birinde bu kızla evleneceğim' demiş. İnsan istediği her şeyi elde ediyor. Ama zamanını hayata bırakmak gerekiyor.''

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''Evrenin bizi tam da kavuşmamız gereken zamanda bir araya getirdiğine eminim. Dört senedir tanışıyorduk, neden o zamanlar değil de, şimdi?''

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''İkimiz de deliler gibi çalıştığımız yıllardan sonra şimdi emeklilik hayatındayız. Dinlenme dönemine denk geldik. Birbirine aşık, evli, iki seyahat arkadaşı yıllarımızı yaşayacağız.''

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''Şu an 43 yaşındayım. Anne olma duygusu beni fena vuruyor. Zaten aşığız, çocuk da istiyoruz.''

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''Düğünden 5 gün önce çok sürpriz bir şekilde bana evlenme teklif etti. O kadar şaşırmışım ki 'Evet' demeyi unutmuşum.''

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''Düğün günü o kadar heyecanlandım ki, anlatamam. Güya soğukkanlı ve rahat biriyim. Öyle değilmiş. Makyajım yapılırken bacaklarım titriyordu.

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Berk beni almak için geldiğinde tekrar titremeye başladım. Takım elbisenin içinde senin için hazırlanmış halini görmek, onun da seni görmesi, karşılıklı bakışma... Tüm yeryüzü o anda silindi.''

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Berk Suyabatmaz

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