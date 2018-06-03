Burcu Esmersoy: Emeklilik hayatındayız

Burcu Esmersoy, Harper's Bazaar Dergisi'ne 14 Mayıs'ta evlendiği Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini anlattı...

''Berk 10 yıl önce beni ekranda görmüş, 'Günün birinde bu kızla evleneceğim' demiş. İnsan istediği her şeyi elde ediyor. Ama zamanını hayata bırakmak gerekiyor.''

''Evrenin bizi tam da kavuşmamız gereken zamanda bir araya getirdiğine eminim. Dört senedir tanışıyorduk, neden o zamanlar değil de, şimdi?''

''İkimiz de deliler gibi çalıştığımız yıllardan sonra şimdi emeklilik hayatındayız. Dinlenme dönemine denk geldik. Birbirine aşık, evli, iki seyahat arkadaşı yıllarımızı yaşayacağız.''

''Şu an 43 yaşındayım. Anne olma duygusu beni fena vuruyor. Zaten aşığız, çocuk da istiyoruz.''

''Düğünden 5 gün önce çok sürpriz bir şekilde bana evlenme teklif etti. O kadar şaşırmışım ki 'Evet' demeyi unutmuşum.''

''Düğün günü o kadar heyecanlandım ki, anlatamam. Güya soğukkanlı ve rahat biriyim. Öyle değilmiş. Makyajım yapılırken bacaklarım titriyordu.

Berk beni almak için geldiğinde tekrar titremeye başladım. Takım elbisenin içinde senin için hazırlanmış halini görmek, onun da seni görmesi, karşılıklı bakışma... Tüm yeryüzü o anda silindi.''



