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Burcu Esmersoy: Emlak zenginiyim, sırtım yere gelmez

06.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Burcu Esmersoy: Emlak zenginiyim, sırtım yere gelmez

Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Burcu Esmersoy'un gayrimenkul zengini olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Üstü kapalı bir şekilde çıkan haberleri doğrulayan Esmersoy, kazandığı parayı genelde gayrimenkule yatırdığını söyledi.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kazandığı parayı gayrimenkul alarak değerlendirdiğini açıkladı.

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Esmersoy, "Birkaç sene önce emlak zengini haberlerine konu olmuştum. Fena sayılmam. Sırtımız yere gelmez" dedi. Esmersoy, pandemi döneminde seyahat etmeyi özlediğini de belirtti.

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Tv100'de yer alan haberde, Burcu Esmersoy genellikle sponsor yerine kendi satın aldığı kıyafetleri giydiğini açıklarken, gerçek kürk giymemeye özen gösterdiğini belirtti.
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Yıllardır bir işten diğerine koşturan ünlü sunucu, “Pandemide işimin kıymetini daha da iyi anladım” dedi.

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