Burcu Esmersoy: Emlak zenginiyim, sırtım yere gelmez

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kazandığı parayı gayrimenkul alarak değerlendirdiğini açıkladı.

Esmersoy, "Birkaç sene önce emlak zengini haberlerine konu olmuştum. Fena sayılmam. Sırtımız yere gelmez" dedi. Esmersoy, pandemi döneminde seyahat etmeyi özlediğini de belirtti.

Tv100'de yer alan haberde, Burcu Esmersoy genellikle sponsor yerine kendi satın aldığı kıyafetleri giydiğini açıklarken, gerçek kürk giymemeye özen gösterdiğini belirtti.



Yıllardır bir işten diğerine koşturan ünlü sunucu, “Pandemide işimin kıymetini daha da iyi anladım” dedi.

