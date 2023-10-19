Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından çocukların da içinde bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası ortaya çıkan görüntüler ise kan dondurdu.

Bu süreçte Burcu Esmersoy'un ise bir ünlü ismin "İsrail'in yanındayım" paylaşımı beğendiği ortaya çıktı. Burcu Esmersoy'un bu beğenisi büyük tepki gördü.

Burcu Esmersoy ise durumu fark edince hemen açıklama yayınladı ve "Çok üzgünüm" dedi. Burcu Esmersoy açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Gazze’deki El Ehli Hastanesi’nde meydana gelen 500’e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak uzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım.

"OFİS İÇİNDE ÇALIŞTIĞIM ARKADAŞLARIM..."

Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim.

"ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI"

Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım.

Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı.

Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum affedin lütfen."





