MAGAZİN

Burcu Esmersoy’un annesine kanser teşhisi konuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 10:31 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında Burcu Esmersoy’un annesine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

Burcu Esmersoy’un annesine kanser teşhisi konuldu

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, sunucu Burcu Esmersoy’un annesi ile ilk kez fotoğrafını da yayınladı. Onur Akay, “Annesini affedecek mi?” başlıklı bugünkü yazısında, Burcu Esmersoy’un annesi Suna Hanım’a kolon kanseri teşhisi konulduğunu ve şu an kemoterapi tedavisi gördüğünü yazdı.

İşte Onur Akay’ın o yazısı:

“Babaanne ve dedeyle büyüyen ve daha önce annesi ve babası ile görüşmediğini açıklayan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz Nisan ayında Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman’a verdiği röportajda, annesi ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Burcu Esmersoy, “Bayağı roman olacak bir hikâye. Annemle babam, ben beş yaşındayken ayrılıyor. Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakâr. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize ‘teyze’ diyerek büyüyoruz.” demişti.

Burcu Esmersoy’un annesi Suna Hanım’a maalesef kolon kanseri teşhisi konuldu ve şu an İstanbul’da özel bir hastanede kemoterapi tedavisi görüyor.

2017 yılının yaz aylarında ise, annesi Suna Hanım’la aynı fotoğraf karesinde aslında oldukça mutlu görünen Burcu Esmersoy, bakalım rahatsızlanan annesini affedecek mi?”

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy annesi Kanser kolon kanseri

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