Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz'dan sert açıklama

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve birbirinden renkli ve güzel kareleriyle beğeni toplayan Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın yeni aşkı Berrak Tüzünataç'la olan fotoğrafını beğenmiş ve yaptığı bu hareketle dikkat çekmişti.

Herkesi şaşırtan bu beğeni hareketinin arkasında olduğunu söyleyen ve bu tarz beğenileri yapmakta bir sıkıntı görmediğini söyleyen Esmersoy, işi bir kademe daha yukarıya taşımış ve Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz arasındaki ilişkinin nikah masasına taşınması halinde “Çağırırlarsa düğünlerine giderim” demişti.

ESKİ EŞİNİ KIZDIRDI

Burcu Esmersoy’un bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Berk Suyabatmaz yaşanan gelişmelerle ilgili olarak; “Sanki biraz kabak tadı verdi… Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum.” şeklinde bir açıklamada bulundu ve adeta eski eşinin açıklamalarına tepki gösterdi.

