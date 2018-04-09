Burcu Esmersoy’un o sözlerine büyük tepki

Burcu Esmersoy, pek çok ünlü isim gibi Youtube’da kanal açtı. Bu kanal üzerinden günlük hayata dair tavsiyeler verecek olan Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulunurken özellikle cüzdanla ilgili açıklaması sosyal medyayı karıştırdı.

Minik bir çanta hazırlamak üzerine tüyolar verdiği videoda sarf ettiği; “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart…” sözleri üzerine yoğun bir şekilde eleştirildi.

"NİYE BİZ KADINLAR ASALAK MIYIZ?"

İşte Burcu Esmersoy’un sözlerine yapılan o yorumlardan bazıları…

“İnsanlar yıllardır uğraşıyor, kadınlarımız kendi ayakları üzerinde dursun kimseye bağlı olmasın diye sen kalkıp insanları böyle saçma şeylere yönlendiriyorsun”

“Bu kadar göz önünde olan insanların bile böyle düşünmesi ne kadar acınası ya… Hesabı erkek öder veya kadın adamın yanında elini cebine atamaz tabularınızdan ne zaman vazgeçeceksiniz?”