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Burcu Esmersoy’un sütyensiz verdiği poza beğeni yağdı

09.10.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucusu Burcu Esmersoy, son Instagram paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine hızlı bir giriş yaptı. Ünlü bir markanın ürünü olan hırkayla sütyensiz poz veren güzel ismin paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

Burcu Esmersoy’un sütyensiz verdiği poza beğeni yağdı

Burcu Esmersoy daha önce Hazal Filiz Küçükköse ve Demet Özdemir gibi isimlerin giyerek poz verdiği önden tek düğmeli hırkayla poz verdi.

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Ünlü bir markanın parçası olan hırka hem yerli hem de yabancı isimler tarafından çok tercih edilen kıyafetlerden biri oldu.

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Hırkanın içine hiçbir şey giymeden poz veren Burcu Esmersoy, Instagram’ın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı da çok aktif kullanan ünlü sunucunun fotoğrafına hayranlarına beğeni yağdırdı. Burcu Esmersoy fotoğrafını, “Instagram’a bir şeyler mi oluyor” notuyla paylaştı.

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Burcu Esmersoy Instagram
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