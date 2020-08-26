Burcu Esmersoy zayıflığının sırrını açıkladı

43 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, fit görüntüsünün sırrını açıkladı. Alem Dergisi'ne konuşan Esmersoy, son üç aydır tek öğün beslenme tekniğine geçtiğini dile getirdi.

Burcu Esmersoy, "Herkes kendine uygun yöntemi bulmalı" diyerek sevenlerini uyarmayı da ihmal etmedi.

Karantina sonrası Bodrum'a giderek uzun bir süre tatil yapan Esmersoy, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönmüştü.

Bebek'te objektiflere yansıyan Esmersoy, Bodrum'dan ev aldığı haberlerini doğrulamıştı. Burcu Esmersoy, konuyla ilgili "Bir teklifte bulundum, onlar da kabul etti. Sağ olsunlar. Yani ev aldığım haberi doğru" şeklinde konuşmuştu.



