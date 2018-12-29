Burcu Güneş ile Hakan Kutal evleniyor!

43 yaşındaki popçu Burcu Güneş, 6 yıllık sevgilisi Hakan Kutal ile 2019 yılı içinde nikâh masasına oturacaklarını açıkladı. Güneş, düğün için Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’un düşünülen yerler arasında olduğunu söyledi.

Düğününde iki gelinlik giymeyi planladığını da dile getiren şarkıcı, “İkizler burcu olduğum için düğünümde iki gelinlik giyinmeyi planlıyorum. Bir tanesi eğlenceli, coşkulu, dans eden, çocuksu tarafımı yansıtacak diğeri kraliçe gibi o görkemli asaletli tarafı yansıtacak" dedi.



