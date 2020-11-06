MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Burcu Kara'dan ekranlara dönüş sinyali

Burcu Kara'dan ekranlara dönüş sinyali

06.11.2020 16:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Burcu Kara'dan ekranlara dönüş sinyali

Spiker olarak başladığı ekran yolculuğuna oyuncu olarak devam eden ve bir çok başarılı projede adından söz ettiren Burcu Kara, MAG Kasım sayısı için özel açıklamalarda bulundu.

Setlere titreyerek başladığını belirten başarılı oyuncu Burcu Kara, ilk kez Haziran Gecesi dizisinde rol aldığı sırada on yedi saat beklediğini ve unutulduğunu en güzel set hikayesi olarak ifade etti.

Bir oğlu olan güzel ve başarılı anne çocuklarının da eşi ve kendisi gibi mücadeleci olmasını dilediklerini vurguladı. Yeni projelerinden de özel röportajında bahseden Kara, “ Senaryolarını okuduğum yeni dijital projeler var. Umarım sevilen işler olur” diyerek ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
‘Türkiye'nin Yıldızları' ekranlara geri dönüyor! ‘Türkiye'nin Yıldızları' ekranlara geri dönüyor!
Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti

ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti

Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'

Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'

O programa katılmak için kilo aldı! Bomba iddia

O programa katılmak için kilo aldı! Bomba iddia

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Serenay'dan ilk yorum! 'Kendisini...'

Serenay'dan ilk yorum! 'Kendisini...'

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Diğer Haberler

‘Türkiye'nin Yıldızları' ekranlara geri dönüyor!

‘Türkiye'nin Yıldızları' ekranlara geri dönüyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu reytingler için oyunculara teşekkür etti! ‘Az biraz manyaklar...’

Teşekkür mesajı! ‘Az biraz manyaklar...’

Mucize Doktor 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'dan Nazlı'yı ağlatan itiraf! Mucize Doktor 36. son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı'yı ağlatan itiraf!

Bir Zamanlar Çukurova 71. son bölüm finalinde Hünkar Yaman'ın cenazesine kim geldi? Demir ve Fekeli'yi şoke eden anlar

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'ın cenazesinde şoke eden olay!

Hekimoğlu dizisinde koronavirüs molası! Hekimoğlu 25. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hekimoğlu'na koronavirüs arası!

Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Tomris'in Çiçek'e şok teklif: Kızımın yerine geç. Şimal ol

Şoke eden teklif: Kızımın yerine geç

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.