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Burcu Kara kimdir? Burcu Kara kaç yaşında, nereli ve evli mi? Burcu Kara hakkında bilgiler..

04.04.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Kara bugün Arda ile Omuz Omuza programına konuk oluyor. Arda Türkmen ile birlikte Külahta Dinamit Karides yapacaklar. Pazar günlerinin sevilen yapımları arasında yer alan program Kanal D'de yayınlanıyor. Sinema ve dizi oyuncusu Kara, Eskişehir'de okuduğu sıralarda yerel kanallarda sunuculuk yapmıştır. Burcu Kara kimdir? Burcu Kara kaç yaşında, nereli ve evli mi? Burcu Kara hakkında bilgiler..

Burcu Kara kimdir? Burcu Kara kaç yaşında, nereli ve evli mi? Burcu Kara hakkında bilgiler..

Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Burcu Kara oldu. Her pazar Kanal D'de yayınlanan yemek programında birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Arda Türkmen ünlü isim ile beraber Külahta Dinamit Karides yapacak. Üniversite yıllarında aldığı eğitim sırasında yerel kanallarda muhabirlik yaptı ve bu mesleğe yöneldi. Daha sonra oyuncu olan Kara ilk kez Haziran Gecesi ile ekranlara geldi.

BURCU KARA KİMDİR?

Burcu Kara 1 Mart 1980 yılında Bursa'da doğmuştur. Ailesinin ilk çocuğu olmasıyla birlikte anne ve babasının öğretmenlik yapmasından dolayı ilkokula 4-5 yaşında başladı ve 9 yaşında ilkokulu bitirdi. 16 yaşında üniversite sıralarıyla tanışmış, 20 yaşında üniversiteyi bitirmişti. 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yaptı. Sonra Bursa'ya dönerek kendi mesleği olan yatırım uzmanlığını yapmaya başladı fakat umduğu heyecanı bu meslekte bulamadı ve diksiyon ve spikerlik kursları için İstanbul'a gidip gelmeye başladı.

Burcu Kara kimdir? Burcu Kara kaç yaşında, nereli ve evli mi? Burcu Kara hakkında bilgiler..

Olay TV'de program sunmasının ardından Kanal D'de çalışma fırsatını yakaladı, bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında "Haber Spikeri" olarak haberleri sunmaya başladı. Bursa'daki kariyerini ve ailesini bırakarak İstanbul'a yerleşti. Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliği yaptı.

Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başladı ve kısa bir süre sonra Haziran Gecesi'nde "Duygu" karakterini canlandırma fırsatını yakaladı. O Şimdi Mahkum filminde spiker kız ve Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Prenses Maya karakteriyle karşımıza çıktı. 2005 yılında Cine 5 kanalında "Cinesinema" programının, 2007 yılında Show Max kanalında "Burcuyla" programının sunuculuğunu üstlendi. 2007 yılında, "Sadri Alışık Tiyatrosu"nda sahnelenen bir Atıf Yılmaz eseri olan "Güllü"nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaştı. Ardından Elveda Derken dizisinde "Zeynep" rolünü canlandırdı. İpsiz Recep adlı yapımda da rol aldı.

BURCU KARA EVLİ Mİ?

2011 yılında kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenmiştir. 2 Ağustos 2012 tarihinde Buğra Gülsoy'la olan evliliklerini sonlandırdılar. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenmiştir.

Burcu Kara kimdir? Burcu Kara kaç yaşında, nereli ve evli mi? Burcu Kara hakkında bilgiler..

BURCU KARA FİLMOGRAFİ

2015 - Milat

2013 - Tozlu Yollar

2013 - Tatar Ramazan

2301 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

2011 - Yıllar Sonra

2010 - Romantik Komedi

2010 - Maskeli Balo

2010 - Kirli Beyaz

2008 - İpsiz Recep

2007 - Elveda Derken

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu

2006 - O Şimdi Mahkum

2005 - Spiker

2004 - Haziran Gecesi

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Eskişehir Buğra Gülsoy Burcu Kara
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