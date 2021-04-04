Burcu Kara kimdir? Burcu Kara kaç yaşında, nereli ve evli mi? Burcu Kara hakkında bilgiler..

Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Burcu Kara oldu. Her pazar Kanal D'de yayınlanan yemek programında birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Arda Türkmen ünlü isim ile beraber Külahta Dinamit Karides yapacak. Üniversite yıllarında aldığı eğitim sırasında yerel kanallarda muhabirlik yaptı ve bu mesleğe yöneldi. Daha sonra oyuncu olan Kara ilk kez Haziran Gecesi ile ekranlara geldi.
Burcu Kara 1 Mart 1980 yılında Bursa'da doğmuştur. Ailesinin ilk çocuğu olmasıyla birlikte anne ve babasının öğretmenlik yapmasından dolayı ilkokula 4-5 yaşında başladı ve 9 yaşında ilkokulu bitirdi. 16 yaşında üniversite sıralarıyla tanışmış, 20 yaşında üniversiteyi bitirmişti. 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.
Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yaptı. Sonra Bursa'ya dönerek kendi mesleği olan yatırım uzmanlığını yapmaya başladı fakat umduğu heyecanı bu meslekte bulamadı ve diksiyon ve spikerlik kursları için İstanbul'a gidip gelmeye başladı.
Olay TV'de program sunmasının ardından Kanal D'de çalışma fırsatını yakaladı, bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında "Haber Spikeri" olarak haberleri sunmaya başladı. Bursa'daki kariyerini ve ailesini bırakarak İstanbul'a yerleşti. Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliği yaptı.
Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başladı ve kısa bir süre sonra Haziran Gecesi'nde "Duygu" karakterini canlandırma fırsatını yakaladı. O Şimdi Mahkum filminde spiker kız ve Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Prenses Maya karakteriyle karşımıza çıktı. 2005 yılında Cine 5 kanalında "Cinesinema" programının, 2007 yılında Show Max kanalında "Burcuyla" programının sunuculuğunu üstlendi. 2007 yılında, "Sadri Alışık Tiyatrosu"nda sahnelenen bir Atıf Yılmaz eseri olan "Güllü"nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaştı. Ardından Elveda Derken dizisinde "Zeynep" rolünü canlandırdı. İpsiz Recep adlı yapımda da rol aldı.
2011 yılında kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenmiştir. 2 Ağustos 2012 tarihinde Buğra Gülsoy'la olan evliliklerini sonlandırdılar. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenmiştir.
2015 - Milat
2013 - Tozlu Yollar
2013 - Tatar Ramazan
2301 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
2011 - Yıllar Sonra
2010 - Romantik Komedi
2010 - Maskeli Balo
2010 - Kirli Beyaz
2008 - İpsiz Recep
2007 - Elveda Derken
2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu
2006 - O Şimdi Mahkum
2005 - Spiker
2004 - Haziran Gecesi
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