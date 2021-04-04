Burcu Kara kimdir? Burcu Kara kaç yaşında, nereli ve evli mi? Burcu Kara hakkında bilgiler..

Arda ile Omuz Omuza programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Burcu Kara oldu. Her pazar Kanal D'de yayınlanan yemek programında birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Arda Türkmen ünlü isim ile beraber Külahta Dinamit Karides yapacak. Üniversite yıllarında aldığı eğitim sırasında yerel kanallarda muhabirlik yaptı ve bu mesleğe yöneldi. Daha sonra oyuncu olan Kara ilk kez Haziran Gecesi ile ekranlara geldi.

BURCU KARA KİMDİR?

Burcu Kara 1 Mart 1980 yılında Bursa'da doğmuştur. Ailesinin ilk çocuğu olmasıyla birlikte anne ve babasının öğretmenlik yapmasından dolayı ilkokula 4-5 yaşında başladı ve 9 yaşında ilkokulu bitirdi. 16 yaşında üniversite sıralarıyla tanışmış, 20 yaşında üniversiteyi bitirmişti. 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yaptı. Sonra Bursa'ya dönerek kendi mesleği olan yatırım uzmanlığını yapmaya başladı fakat umduğu heyecanı bu meslekte bulamadı ve diksiyon ve spikerlik kursları için İstanbul'a gidip gelmeye başladı.