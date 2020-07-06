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Burcu Kara: Sanki duvara konuşuyoruz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

Oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Ali'nin fotoğrafını paylaştı ve onun ne kadar enerjik olduğundan bahsetti.

Burcu Kara: Sanki duvara konuşuyoruz!

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından ailesinin yanına Bursa’ya giden oyuncu Burcu Kara, buradan yaptığı paylaşımlarla şehir yaşantısından uzakta günlerinin nasıl geçtiğini aktarıyor.

Kimi zaman bahçelerinden topladığı kirazlarla takipçilerinin karşısına çıkan Kara, kimi zaman da aile fertleri üzerinden paylaşımlarda bulunuyor.

burcukara-instagram

Burcu Kara, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda oğlu Ali’yle ilgili satırlar yazdı. Ona sorumluluk vererek ve toprakla haşır neşir olmasını sağlayarak enerjisini atmasını sağladıklarını söyleyen Kara şunları yazdı:

“Ali tatil falan demiyor çalışıyor. Her fırsatta görev vermeye çalışıyoruz ona. Hem öğrensin, hem de zaten “ben de varım” döneminde olduğu için ona iyi gelsin diye. Şu anda sanki duvara konuşuyormuşuz gibi asla dinlemiyor bizi, aksine yapma dediğimiz her şeyi yapıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar toprakla ve hayvanlarla iç içe olsun diye her gittiğimiz yerde bir bağ bahçe peşindeyiz.”

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