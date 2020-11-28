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  4. Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl yeni ilişki iddialarına sert çıktı!

Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl yeni ilişki iddialarına sert çıktı!

28.11.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl yeni ilişki iddialarına sert çıktı!

Şarkıcı Sinan Akçıl, yakın arkadaşı Murat Dalkılıç ile önceki gün stüdyodan çıkarken görüntülendi. Burcu Kıratlı'dan kısa süre önce ayrılan Akçıl, muhabirlerin "Yeni bir aşka yelken açtığınız doğru mu?" sorusuna, "Uzun süre hayatımda kimse olmayacak" dedi.

Popçu Sinan Akçıl ve Murat Dalkılıç, geçtiğimiz akşam uzun bir süre şarkı okuma provası yaptı. İkili, geç saatlerde stüdyodan çıkarken görüntülendi. Dalkılıç, koşar adımlarla aracına binerek, gözden uzaklaştı.

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"HAYATIMDA KİMSE OLMAYACAK"

Akçıl ise gazetecilerin, "Yeni bir aşka yelken açtığınız doğru mu?" sorusuna, "Öyle şeyler atmayın. Uzun süre hayatımda kimse olmayacak" yanıtını verdi. Gergin halleriyle dikkat çeken 38 yaşındaki şarkıcı, daha sonra otomobiline binerek, gözlerden kayboldu.

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Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, geçtiğimiz sene boşandıktan sonra ilişkilerine bir şans daha vermişti. Yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, ani bir kararla ayrılmıştı.
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