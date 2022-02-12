MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barışacak mı? Burcu Kıratlı Açıkladı

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barışacak mı? Burcu Kıratlı Açıkladı

12.02.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Burcu Kıratlı, 7 yıl aradan sonra 'Her Aşk Biraz Komiktir' adlı tiyatro oyunuyla sahnelere döndü. Eşi Sinan Akçıl'dan boşanmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, özel hayatına ilişkin şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barışacak mı? Burcu Kıratlı Açıkladı

Önceki akşam Trump Avm'de sahnelenen 'Her Aşk Biraz Komiktir' adlı oyunu yaklaşık 560 kişi izledi. Oyun sonrası gazetecilerle sohbet eden Burcu Kıratlı, ''Sahnelere döndüğüm için mutluyum. Seyirciden anında reaksiyon almak muhteşem'' dedi.
DSC_1405

"OYNADIĞIN OYUN KADERİNDİR"

Oyundaki rolünden bahseden Kıratlı, ''Birbirini çok seven ama sürekli fikir ayrılıklarına düşen, çevredekilerin gazıyla boşanma sürecine giden ve tatlı kavgalar yaşayan çifti anlatıyor. Bu biraz benim ve eşim Sinan Akçıl arasında yaşanan durum sanki. Oynadığın oyun kaderindir" diyerek gülümsedi.

DSC_1432

KIRATLI, AKÇIL'A MESAJ MI YOLLADI?

Boşanma süreciyle ilgili de konuşan oyuncu, ''Birbirimize düşmanlığımız yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun'' dedi.

burc
Gazetecilerin, ''Sevgililer Günü'nde Sinan Akçıl'dan bir hamle gelse barışır mısınız?'' sorusuna Kıratlı, ''Bilmiyorum'' diyerek Akçıl'a barışma sinyali gönderdi.

Oyunu izlemeye gelmeyen Sinan Akçıl, kulise çiçek göndererek güzel oyuncuyu tebrik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzelliğiyle büyüleyen eşi sütyensiz pozlarını paylaştı! Güzelliğiyle büyüleyen eşi sütyensiz pozlarını paylaştı!
Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdiMeriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi
Meclis adisyonunu görünce bakın ne istediMeclis adisyonunu görünce bakın ne istedi
Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü! Sinir krizi geçirdiler, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi

Antalya'da birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü! Sinir krizi geçirdiler, çevik kuvvet ve özel harekat sevk edildi

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

Fatma Girik'in ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Fatma Girik'in ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi

Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.