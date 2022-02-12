Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl barışacak mı? Burcu Kıratlı Açıkladı

Önceki akşam Trump Avm'de sahnelenen 'Her Aşk Biraz Komiktir' adlı oyunu yaklaşık 560 kişi izledi. Oyun sonrası gazetecilerle sohbet eden Burcu Kıratlı, ''Sahnelere döndüğüm için mutluyum. Seyirciden anında reaksiyon almak muhteşem'' dedi.



"OYNADIĞIN OYUN KADERİNDİR"

Oyundaki rolünden bahseden Kıratlı, ''Birbirini çok seven ama sürekli fikir ayrılıklarına düşen, çevredekilerin gazıyla boşanma sürecine giden ve tatlı kavgalar yaşayan çifti anlatıyor. Bu biraz benim ve eşim Sinan Akçıl arasında yaşanan durum sanki. Oynadığın oyun kaderindir" diyerek gülümsedi.

KIRATLI, AKÇIL'A MESAJ MI YOLLADI?

Boşanma süreciyle ilgili de konuşan oyuncu, ''Birbirimize düşmanlığımız yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun'' dedi.



Gazetecilerin, ''Sevgililer Günü'nde Sinan Akçıl'dan bir hamle gelse barışır mısınız?'' sorusuna Kıratlı, ''Bilmiyorum'' diyerek Akçıl'a barışma sinyali gönderdi.

Oyunu izlemeye gelmeyen Sinan Akçıl, kulise çiçek göndererek güzel oyuncuyu tebrik etti.

