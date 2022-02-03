MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Kıratlı sildi, Sinan Akçıl "Boşanıyoruz" dedi

Burcu Kıratlı sildi, Sinan Akçıl "Boşanıyoruz" dedi

03.02.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanma iddiaları ile gündemdeydi. Haberler karşısında sessiz kalan Burcu Kıratlı sosyal medya hesaplarından 'Akçıl' soyadını sildi. Sinan Akçıl ise yaptığı açıklamada "Boşanıyoruz" dedi.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine boşanma kararı aldı. Ünlü oyuncu Kıratlı sosyal medya hesaplarından 'Akçıl' soyadını sildi. Burcu Kıratlı daha önce açıklamasında "Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Asla aldatma yok. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik" demişti.

Sinan Akçıl ise geçtiğimiz gün yeni bir açıklama yaptı ve "Olmadı o süreç artık resmi bir duruma girdi. Boşanıyoruz" dedi.

EVİ TERK ETMİŞTİ

Akçıl daha önceki açıklamasında "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözlerden uzak yaşıyor! Bakın yeni mesleği ne?Gözlerden uzak yaşıyor! Bakın yeni mesleği ne?
Eda Ece eski halini paylaştı! "Annemin doğurduğu buydu"Eda Ece eski halini paylaştı! "Annemin doğurduğu buydu"
Partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"Partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"
Anahtar Kelimeler:
Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Siz de olabilirsiniz! "Hastalığı onlar yayıyor"

Siz de olabilirsiniz! "Hastalığı onlar yayıyor"

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?

2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.