Burcu Kıratlı sildi, Sinan Akçıl "Boşanıyoruz" dedi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yine boşanma kararı aldı. Ünlü oyuncu Kıratlı sosyal medya hesaplarından 'Akçıl' soyadını sildi. Burcu Kıratlı daha önce açıklamasında "Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Asla aldatma yok. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik" demişti.

Sinan Akçıl ise geçtiğimiz gün yeni bir açıklama yaptı ve "Olmadı o süreç artık resmi bir duruma girdi. Boşanıyoruz" dedi.

EVİ TERK ETMİŞTİ

Akçıl daha önceki açıklamasında "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın" demişti.



