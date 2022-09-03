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Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti! "Ateş gibisin"

03.09.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Özberk bu yaz tatil pozlarıyla gündemden düşmedi. Ekran önü macerasına kısa bir ara veren Özberk, yurt dışı tatilindeki keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle sık sık paylaştı.

Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti! "Ateş gibisin"

Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde yer alan Burcu Özberk, ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Güzel oyuncu bu yaz bikinili pozlarıyla adından sık sık söz ettirdi. Özberk, bu defa Barcelona'da verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

DEKOLTELİ POZLARIYLA MEST ETTİ

Sosyal medyada 9.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in iddialı pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti!

Dekolteli pozlarını paylaşan Özberk'e, "Ateş gibisin", "Burcu abla çok güzelsin" yorumları geldi.

Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti!

"KRİTERİM YOK"

Güzel oyuncu Burcu Özberk, evlilik sorularına yanıt verdi.

Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti!

O soruya Özberk, “Kriterim yok. Beni heyecanlandıran birisi olursa, yaş da fark etmez. Ama öyle birisi henüz karşıma çıkmadı.” yanıtını verdi.

Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti!

Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti!

Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti!

Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti!

Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti!

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Burcu Özberk aşk mantık intikam sosyal medya ele dolar değer
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