Burcu Özberk dekolteli pozlarıyla mest etti! "Ateş gibisin"

Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde yer alan Burcu Özberk, ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Güzel oyuncu bu yaz bikinili pozlarıyla adından sık sık söz ettirdi. Özberk, bu defa Barcelona'da verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

DEKOLTELİ POZLARIYLA MEST ETTİ

Sosyal medyada 9.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk'in iddialı pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Dekolteli pozlarını paylaşan Özberk'e, "Ateş gibisin", "Burcu abla çok güzelsin" yorumları geldi.

"KRİTERİM YOK"

Güzel oyuncu Burcu Özberk, evlilik sorularına yanıt verdi.

O soruya Özberk, “Kriterim yok. Beni heyecanlandıran birisi olursa, yaş da fark etmez. Ama öyle birisi henüz karşıma çıkmadı.” yanıtını verdi.





