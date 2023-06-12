Burcu Özberk duş sonrası paylaştı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çekti

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan Burcu Özberk en son Kraliçe dizisinde Gökhan Alkan ile başrolü paylaştı. Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Burcu Özberk, bu defa cesur paylaşımıyla dikkat çekti.

Güzel oyuncunun paylaşımını beğenenler arasında Cemre Gümeli, İsmail Ege Şaşmaz ve Mine Tugay da yer aldı.

33 yaşındaki Burcu Özberk'in pozlarına takipçileri "Çok mu güzeliz", "Saçlar kısalmış", "Harikasın", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu.

Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Çocukluk gibi projelerde rol alan Burcu Özberk, koyu bir Galatasaraylı.



