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Burcu Özberk duş sonrası paylaştı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çekti

12.06.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Kraliçe dizisinde rol alan Burcu Özberk sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Duru güzelliğiyle adeta büyüleyen Özberk duş sonrası paylaşım yaptı. Ünlü ismin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Burcu Özberk duş sonrası paylaştı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çekti

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan Burcu Özberk en son Kraliçe dizisinde Gökhan Alkan ile başrolü paylaştı. Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Burcu Özberk, bu defa cesur paylaşımıyla dikkat çekti.

burcu-özberk

Güzel oyuncunun paylaşımını beğenenler arasında Cemre Gümeli, İsmail Ege Şaşmaz ve Mine Tugay da yer aldı.

burcu-özberk-dekolteli-poz

33 yaşındaki Burcu Özberk'in pozlarına takipçileri "Çok mu güzeliz", "Saçlar kısalmış", "Harikasın", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

burcu

Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu.

burcu-özberk-dekolteli-pozuyla-nefes-kesti

Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Çocukluk gibi projelerde rol alan Burcu Özberk, koyu bir Galatasaraylı.

burcu-özberk-göğüs-dekolteli-pozu-dikkat-çekti

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Burcu Özberk kraliçe yaşında

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