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Burcu Özberk 'estetik güzeli' mi? Gündem olan fotoğraf

04.05.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Çocukluk' dizisi ile ekranlarda boy gösteren 31 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğrafları dikkat çekti.

Burcu Özberk 'estetik güzeli' mi? Gündem olan fotoğraf

Son dönemin yıldızı parlayan ünlülerinden olan Burcu Özberk, oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle ve formda görüntüsüyle de beğeni topluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk, 6.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk'in, 'estetiksiz hali' iddiasıyla ortaya çıkan fotoğrafları ise hayranlarını oldukça şaşırttı.

31 yaşındaki yıldızın oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını gören bazı hayranları, "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" yorumunda bulundu .

İşte estetik yaptırdığı iddia edilen Burcu Özberk'in yıllar önce çekilen bir fotoğrafı...

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Burcu Özberk
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