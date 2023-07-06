Burcu Özberk teknede sere serpe uzandı! Bikinili pozlarıyla büyüledi

Son olarak Kraliçe dizisinde canlandırdığı 'Deniz' rolüyle karşımıza çıkan Burcu Özberk yakında Ruhun Duymaz dizisinde 'Ece' karakteriyle ekranlara dönecek. Güzel oyuncu sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Desenli bikinisiyle teknede uzanan Burcu Özberk kameralara poz verdi.
Güneşli havanın tadını çıkaran Özberk, bikinili pozlar verdi.
Teknede uzanarak poz veren Burcu Özberk takipçileriyle paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yaptı.
Burcu Özberk'e takipçilerinden, "Çok güzelsin", "Taş gibi kadın maşallah" şeklinde youmlar geldi.
Tekne pozlarını beğenenler arasında Aytaç Şaşmaz, Serkay Tütüncü, Beril Pozam, Caner yıldırım, Saadet Özsırkıntı gibi isimler yer aldı.