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  4. Burdur'da kadın cinayeti! Cezaevinden izinli çıktı, eşini öldürüp kaçtı

Burdur'da kadın cinayeti! Cezaevinden izinli çıktı, eşini öldürüp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 20:11 | Son Güncelleme

Burdur'un Çavdır ilçesinde, hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan ve eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı.

Burdur'da kadın cinayeti! Cezaevinden izinli çıktı, eşini öldürüp kaçtı

İddiaya göre, ilçe merkezinde Tarkan A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Sevil A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Tarkan A, Sevil A'yı bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Çavdır Devlet Hastanesine kaldırılan Sevil A. kurtarılamadı.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

SAKLANDIĞI SERADA YAKALANDI

Tarkan A, polis ekiplerince ilçeye bağlı Kayabaş mevkisinde saklandığı serada yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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