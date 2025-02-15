Burdur'un Boubon Antik Kenti'nden kaçak şekilde satılmıştı... Değeri 20 milyon Dolar olan heykel geri dönüyor!

ABD'nin Cleveland Sanat Müzesi'nde yıllarca sergilenen ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u filozof olarak tasvir eden bronz heykel, sonunda Türkiye'ye iade ediliyor. Bu önemli adım, yıllar süren bilimsel ve hukuki çalışmaların ardından gerçekleşti. Heykel, 1960'lı yıllarda Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı kazılarla kaçırılarak yurt dışına çıkarılmıştı.

İMPARATORLUĞUN GÜCÜNÜ SİMGELİYORDU

Roma İmparatorluğu'nun geniş sınırları içinde yer alan ve günümüz Türkiye'sinde bulunan eski bir tapınakta sergilenen dev bronz heykeller, imparatorluk gücünü simgelemek amacıyla M.S. 50 ile 250 yılları arasında yerleştirilmişti. Ancak, bu heykeller depremlerle gömülüp kayboldu, ta ki 1960'larda yerel çiftçiler tarafından keşfedilip sessizce satılana kadar.

İTİRAZ ETSELER DE ORTAYA ÇIKTI

Türkiye, bu kültürel mirasını yıllardır geri almak için yoğun bir mücadele yürütüyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın New York Manhattan Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimi ile 2021 yılında başlattığı iş birliği, sonunda meyvesini verdi. Heykelin Boubon Antik Kenti'ndeki Sebasteion yapısına ait olduğu, bilimsel analizler ve görgü tanıklarının ifadeleriyle kesin olarak kanıtlandı. Cleveland Müzesi, 2023'te bu iade kararına itiraz etse de, 2024 Mayıs ayında yapılan ayak kalıbı testi, heykelin Boubon'daki heykel kaideleriyle tam uyumlu olduğunu ortaya koydu. Almanya'daki laboratuvar analizleri ise, heykelin uzun yıllar boyunca Boubon'da gömülü kaldığını doğruladı.

DEĞERİ 20 MİLYON DOLAR

Başsız olarak 6 fit 4 inç (yaklaşık 193 cm) yüksekliğe sahip olan Marcus Aurelius heykelinin değeri, soruşturmacılar tarafından 20 milyon dolar olarak belirlenmişti. Türkiye, bu iade ile kültürel mirasını koruma mücadelesinde büyük bir zafer kazanmış oldu.

ZEYNEP BOZ AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, yaptığı açıklamada, "Birlikte çalışan soruşturmacılara, bir haksızlığı düzelttikleri ve nihayetinde adaleti sağladıkları için teşekkür etmek istediğini" belirtti.