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Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı?

12.01.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'dan üzücü haber geldi. 62 yaşındaki sanatçı evinde kalp krizi getirerek hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı?

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın sevenlerini üzen haber geldi. 62 yaşındaki ünlü sanatçı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini kapadı. Bu haberi duyanlar Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte Burhan Çaçan'ın hayatı hakkında bilgiler...

BURHAN ÇAÇAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

burhan çaçan

**BURHAN ÇAÇAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan 17 Ekim 1960 yılında Ağrı'da dünyaya geldi.
1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi.

1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekmiştir. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yapmıştır.

Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.

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