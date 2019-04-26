Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

Eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabı üzerinden Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'a desteğini belirttiği bir mesaj yayınladı. Burhan Kuzu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
"ÜZME KENDİNİ, DÜZELİR"
Kuzu, "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim. Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum. Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti. Buket hiç üzme kendini. Düzelir" ifadelerini kullandı.
Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim.Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum.— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 26 Nisan 2019
Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti.Buket hiç üzme kendini.Düzelir.
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