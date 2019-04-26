Mynet Trend

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

sesamos sesamos
HABER  | 26.04.2019 23:59 | Son Güncelleme

AK Parti'li Burhan Kuzu, Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın için sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı. Kuzu, "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk. İşine son verildiğini üzülerek öğrendim." ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

Eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabı üzerinden Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'a desteğini belirttiği bir mesaj yayınladı. Burhan Kuzu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"ÜZME KENDİNİ, DÜZELİR"

Kuzu, "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim. Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum. Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti. Buket hiç üzme kendini. Düzelir" ifadelerini kullandı.


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!
İğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulunduİğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın burhan kuzu kanal d
 

En Çok Okunan Trend Haberler

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Çiftlikte can pazarı! Bir anda yere yığıldılar

Çiftlikte can pazarı! Bir anda yere yığıldılar

Taksici tarafından bıçaklanan Gökhan Gencebay o anları anlattı

Taksici tarafından bıçaklanan Gökhan Gencebay o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li Mahmut Tanal, A Haber muhabiriyle tartıştı

CHP'li Mahmut Tanal, A Haber muhabiriyle tartıştı

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

İğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

İğrenç olay! Üvey kızına cinsel istismarda bulundu

Teknolojide Kadın Derneği, Bilişimde Kızlar Günü’nü kutladı, kız öğrencilerle teknoloji CEO’larını bir araya getirdi

Teknolojide Kadın Derneği, Bilişimde Kızlar Günü’nü kutladı, kız öğrencilerle teknoloji CEO’larını bir araya getirdi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, emanet depolarını basına açtı

Kapıları ilk kez açıldı: Bitcoin makineleri, lav silahı...

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan din görevlisine 25 yıl ceza

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! O imam için karar verildi

MHP Lideri Bahçeli'ye çok özel tespih

MHP Lideri Bahçeli'ye çok özel tespih

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.