Burhan Şeşen tutuklu 21 müzisyen için çağrı yaptı

“Sizlerin de bildiği gibi Kıbrıs’ta şu anda 21 müzisyenimiz sahte PCR testi nedeniyle tutuklu bulunmaktadır” diyen Burhan Şeşen, sözlerine şöyle devam etti:

“Gerek basından gerekse mağdur olan müzisyenlerin beyanlarından anladığımıza göre bu işte asıl suçlu olanlar serbestçe dolaşırken bu sahne emekçileri arkadaşlarımız bir ayı aşkın süredir hapishanedeler. Bakanlığınızın faaliyet alanlarını direkt ilgilendirmese de sizin sanata ve sanatçıya olan duyarlılığınızı bildiğimizden bu konuda bir çözüm yolu bulacağınızdan en ufak bir kuşkumuz yok. Bunun için harekete geçilmesi, müzisyen dostlarımızın bir an evvel serbest kalıp ülkemize dönebilmeleri en büyük dileğimizdir.”

