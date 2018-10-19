Burnu kırılan Berkay sahnelere dönüyor

Arda Turan ve şarkıcı Berkay geçen günlerde Emirgan’da bir mekanda kavga etmiş ve olay Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Kavga sonrası burnu kırılan Berkay ameliyata alınmıştı.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Berkay'ın doktoru yaptığı açıklamada, 'Ses tellerini etkileyen bir durum yok" diyen Erdem Güven, "Bir travma oluştu. Bu travmanın sonucunda burunda bir ödem oluştu. Bu ödemin geçmesi için süreye ihtiyacımız var. Bu süre dolduktan sonra rahatça şarkı söyleyebilecek" demişti.

SAHNELERE GERİ DÖNÜYOR

Burun ameliyatının ardından normale dönen Berkay, yeniden sahnelere dönüyor. Berkay, 10 Kasım'da IF Ataşehir'de sahne alacak.

