Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) mezunları ne iş yapar? Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulan bölüm olarak yer alır. Ön lisans bölümü olduğundan öğrenciler YKS sınavının TYT alanında yeterli taban puanını kazanarak okumaya hak kazanır. Öğrencilerin bu bölüme yerleşebilmeleri için yeterli puanı almaları gerektiği gibi Büro Yönetimi ve sekreterliğe de ilgi duymaları gerekir. Ayrıca bu bölümde okumak için disiplinli, sorumluluk sahibi ve insanlar ile iletişimin kuvvetli olması gerekir. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) bölümünü okuyan insanların birçok iş imkanı ve çalışabileceği iş yerleri bulunur.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümü Nedir?

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) bölümü büro yöneticisi, yönetici asistanı ve sekreter olmak isteyen kişilerin okuması gereken bir bölümdür. Bu bölümün amacı mezunların bilgi ve belge yönetimi konusunda donanımlı olmalarını ve bilgisayar kullanımında sorun yaşamayacakları bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır. Mezunları bu donanımlara sahip olacak özelliklerde yetiştirip sektöre kazandırır.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) bölümü bir önlisans bölümüdür. Her önlisans bölümünde olduğu gibi bu bölüm de 2 yıllık eğitim süresi içerir. Öğrenciler, 2 yıl içerisinde oldukça kapsamlı bir eğitim süresi geçirir. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) bölümü dersleri aşağıda verilmiştir:

Hukukun Temel Kavramları

İletişim Bilgisi

Genel İşletme

Börolarda Temel Kavramlar

Yabancı Dil

İş Hayatında Standartlar

Toplantı ve Sunu Teknikleri

Halkla İlişkiler

Modern Büro Yönetimi

Büro Teknolojileri

Mesleki Yazışmalar

Yönetici Asistanlığı

İtibar Yönetimi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Türk Dili

Dosyalama Arşivleme

İş Ortamında Protokol ve Davranış Kuralları

Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Ekip Yönetimi ve Liderlik

Bu dersleri başarıyla geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Mezun olduklarında ise "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans Programı Diploması" alırlar. Diplomaya sahip olan Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) bölümü mezunları için iş arayış süreci başlar. Mezunlar, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) bölümünü DGS ile 4 yıla tamamlamak isteyebilir. Bu durumda geçebilecekleri üniversite bölümleri aşağıda verilmiştir:

Halkla İlişkiler,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,

İşletme Bilgi Yönetimi,

Sağlık Yönetimi,

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,

Yönetim Bilişim Sistemleri

Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunları, yukarıda verilen bölümleri DGS ile geçerli puanı alarak okuma hakkına sahip olur. Bu bölümlerden okunduğunda büro yönetimi ve sekreterlik mezunları için daha fazla iş alanı ve iş imkanı doğar.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Mezunları Ne İş Yapar?

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) mezunları iş imkanları alanında birçok seçeneğe sahiptir. Öğrenciler bu bölümden mezun olduklarında çeşitli iş yerlerinde büro yöneticisi ve sekreterlik unvanlarıyla mesleklerini sürdürme imkanı bulur. Ayrıca her türlü belge ve bilginin düzenlenmesi, çoğaltılması, korunması ve istenen bilgileri bilgisayar ile birlikte hazır hale getirmek başlıca işler arasında bulunur.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Mezunları Nerelerde Çalışır?

Büro Yönetimi ve Sekreterlik mezunlarının birçok farklı iş yerinde çalışma imkanı vardır. Mezunların çalışabileceği bazı yerler aşağıda verilmiştir:

Özel şirketler Hukuk büroları Finans kuruluşları Sosyal güvenlik kurumları Belediyeler Okullar



Büro yöneticileri ve sekreterler yukarıda verilen yerlerde çalışma imkanı bulabilecekleri gibi daha birçok yerde iş olanağına sahip olabilir. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) mezunları, Sınav stresi yaşamadan, hızlı bir şekilde iş arayışına girerek özel sektörü tercih etme imkanı da bulunur. Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları yukarıda verilen yerlerde olabileceği gibi daha birçok yerde de iş imkanına sahip olunur.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazladır. Büro yöneticileri ve sekreterler KPSS sınavına girerek geçerli puanı alıp atanma şansı yakalar.



