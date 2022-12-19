Bursa Bülbül'ü ne zaman yayınlanacak? Bursa Bülbülü oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Yayın tarihi belli oldu!

Ata Demir'in son filmi Bursa Bülbülü'nün ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusu oldu. Kendine has bir tarzı olan Demirer'den yine izleyenleri kah hüzünlendirecek kah güldürecek bir komedi filmi bekleniyordu. Vizyon tarihi oldukça merak edilen Bursa Bülbülü'nün senaryo ve yönetmenliğini Ata Demirer üstleniyor. Bugün fragmanı yayınlanan film 13 Ocak'ta Disney+'ta seyircilerin beğenisine sunulacak.

Ata Demirer'in müjdesini verdiği Bursa Bülbülü filminin fragmanını izlemek için linke tıklayabilirsiniz.

Bursa Bülbülü'nün sinyallerini uzun zaman önce veren Demirer ''araya pademinin girmesiyle hazırlıklarını daha rahat tamamladığını ve tam içine sinen bir film ortaya çıkarttığını'' söylüyor.

BURSA BÜLBÜLÜ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu ve yönetmenliğini kendi üstlendiği son filmi Bursa

Bülbülü'nde Ata Demirer aynı zamanda başrolde de oynuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir bulunuyor.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.

Cengiz, Taşkın'ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin'in bestesi ile kasetinin için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.

NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

Bugün Ata Demirer'den Bursa Bülbülü filmi ile ilgili açıklama geldi. Müjdeyi Twitter hesabından duyuran Demirer, Bursa Bülbülü'nün 13 Ocak'ta Disney+'ta yayınlanacağını açıkladı. İzleyiciler büyük bir heyecanla Bursa Bülbülü ile buluşmayı bekliyor.

