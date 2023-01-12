Bursa Bülbülü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü nereden izlenir? Disney Plus izleme linki

Bursa Bülbülü filmi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tanıtımları ile büyük beğeni toplayan filmi izlemek isteyenler araştırmalarına hız verdiler. Bursa Bülbülü ne zaman, nerede yayınlanacak? Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü hangi platformdan izlenebilecek? İşte yeni film hakkında tüm merak edilenler...

BURSA BÜLBÜLÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü 13 Ocak'ta (yarın) Disney+ 'da izleyicisi ile buluşacak. Hem güldürecek hem ağlatacak filmin senaryosu Ata Demirer'e ait.

BURSA BÜLBÜLÜ NEREDEN İZLENİR?

Bursa Bülbülü filmi Disney Plus üzerinden izlenebilecek. Bunun içinse platforma üyeliğinizin olması gerekiyor.

BURSA BÜLBÜLÜ DİSNEY PLUS İZLEME LİNKİ

BURSA BÜLBÜLÜ FİLM KONUSU NEDİR?

En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.

Cengiz, Taşkın'ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin'in bestesi ile kasetinin için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.

BURSA BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLER?

Bursa Bülbülü filminin oyuncu kadrosunda: Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal başta olmak üzere Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker, Irmak Ecem Aydemir var.

