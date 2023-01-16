Bursa Bülbülü şarkılarıyla da dikkat çekti! O şarkıların sözlerini Ata Demirer yazmış

Senarist, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, BKM yapımcılığında Disney+’ta yayınlanan yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün soundtrack albümü ile müzikseverleri 80’li yıllara götürüyor. 12 parçadan oluşan albüm, filmle birlikte aynı gün BKM etiketiyle dinleyicileriyle buluştu.

SÖZLERİ ATA DEMİRER'E AİT!

12 parçadan oluşan albümde, filme özel hazırlanan üç yeni eser de yer alıyor. Yeni eserlerden 'Beyaz Zambaklar'ın sözleri Ata Demirer’e müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah’a, 'Unutma Beni' ve 'Bursa Kızları' adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait.



Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı.

