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Bursa'da alacak verecek kavgasında, öfkeli şahıs karı kocayı ayağından vurdu

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GÜNDEM  | 22.04.2019 20:36 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde alacak verecek yüzünden husumetli olduğu adama karısının yanında kurşun yağdırdı. Karı kocanın yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Ali D. aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Süleyman K. (44) ile Halime K’ya (43) evlerine gitmek istedikleri sırada silahla saldırdı. Saldırıda yaralanan Süleyman K. da eşinden aldığı silahla Ali D.’ye karşılık verdi. Ancak zanlı yaralanmadı.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İki taraf arasında çıkan çatışmada karı koca yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.Silahlı kavga çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa karı koca silah

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yakala arka kapıdan sal
Amma güldüm :)) Yiyin birbirinizi.
NİLÜFER CENNET CHP YUZDE 65 YILDIRIM CEHENNEM YUZDE AKP 63 KALITE FARKI
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