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Bursa'da bahar coşkusu!

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SEYAHAT  | 23.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

Baharın gelmesine rağmen havaların soğuk gitmesinin ardından güneşi gören Bursalılar kendini Botanik Park’a attı.

Bursa'da bahar coşkusu!

Bursa’da "yeşil" denildiği zaman akla ilk gelen yerlerinden biri olan Botanik Park’a vatandaşlar havanın ısınmasıyla akın etti. Bahar ayının Bursa’ya gecikmeli gelmesiyle birlikte güneşi fırsat bilen Bursalı ve dışarıdan gelen ziyaretçiler Botanik Park’ta bisiklet keyfini yaşadı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından parklara dikilen çiçekler de güzel görüntüler oluşturdu. Gölette yüzen kaplumbağa ve ördekler de parka ayrı bir güzellik kattı. Sadece hafta sonları değil, hafta içinde de Botanik Park’ın misafirleri eksik olmuyor.

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Parkı ziyarete gelen vatandaşlar, “Güneşi görünce kendimizi parka attık. İstanbul'dan misafirlerimizi gezdiriyoruz. 4 günlük tatili fırsat bildik. Her şehirde olması gereken çok güzel bir park" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa botanik park

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