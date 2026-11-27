Rockstar'ın GTA 6'yı piyasaya sürmesinin ardından arızalanan veya tamamen kullanılamaz hâle gelen PS5 konsollarının sayısı arttı. Donanımı zorlayan oyun, iddiaya göre PS5'lerde aşırı ısınmayla bağlantılı görünen sorunları da açığa çıkardı. Xbox Series X ve Series S kullanıcıları da benzer sorunlarla karşı karşıya. Bir tamir servisi, Xbox konsollarını çalışamaz hâle getiren arızaların olağan dışı yüksek oranda görüldüğünü bildirdi.

Polonya'da modyfikatorcasper adıyla bilinen bir teknisyen, hiç açılmayan veya sık sık çöken Xbox Series X ve S konsollarını inceledi. Teknisyen, Xbox konsollarının ülkede PlayStation konsollarına kıyasla çok daha az yaygın olduğunu belirtti. Buna rağmen servise gönderilen her 10 cihazdan 2'sinin artık Xbox olduğu bildirildi. Arızalı Xbox konsollarının sayısının önceki aylara kıyasla keskin bir şekilde arttığı ifade edildi.

XBOX KONSOLLARI TAMAMEN KULLANILAMAZ HÂLE GELEBİLİYOR

Bildirilen sorunlar arasında GTA 6 oynarken yaşanan beklenmedik kapanmalar ve çökmeler yer alıyor. Bazı konsollarda ciddi performans düşüşleri yaşanırken bazı cihazlara ise güncellemeler yüklenemiyor. En ciddi vakalarda Xbox Series X hiç açılmıyor ya da konsol boş bir görüntü sinyali gönderiyor.

GTA 6'nın çıkışı PS5 ve Xbox konsollarının satışlarını artırırken bazı oyuncular da kullanmadıkları konsollarını yeniden çalıştırmış olabilir. Bu koşullarda teknisyene ulaşan servis taleplerindeki büyük artış şaşırtıcı değil. Bununla birlikte Reddit'teki destek topluluklarında paylaşılan deneyimler, ciddi arızaların münferit vakalarla sınırlı kalmadığına işaret ediyor.

BİR OYUNCU GTA 6'YI YALNIZCA 10 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Reddit'te Top_Nothing_3145 adlı bir kullanıcı, uzun süre sorunsuz bir şekilde GTA 6 oynadıktan sonra ertesi sabah Xbox Series X konsolunu açamadığını belirtti. Bulgular güç kaynağı arızasına işaret ederken bazı okurlar bu bileşenin değiştirilmesini önerdi.

Jastafool adlı bir başka Reddit kullanıcısı ise GTA 6'nın Xbox sürümünü yalnızca 10 dakika oynayabildiğini aktardı. Yerel bir tamir servisi, konsolun açılmamasına güç kaynağının değil, arızalı anakartın neden olduğunu düşünüyor.

Daha hafif vakalarda ise oyunun sık sık çökerek kullanıcıları konsolun ana ekranına döndürmesi, oyuncuların ilerleme kaydetmesini engelliyor. Rockstar, bu sorunları gidermek amacıyla 23 Kasım'da bir güncelleme yayımladı ancak güncelleme birçok oyuncunun yaşadığı sorunları çözmedi.

XBOX KONSOLLARINDA AŞIRI ISINMADAN ŞÜPHELENİLİYOR

Modyfikatorcasper, arızalı PS5'lerde sorunun çoğunlukla bilinen sıvı metal sızıntısından kaynaklandığını tespit etti. Xbox konsollarındaki arızaların nedeni ise henüz aynı ölçüde netlik kazanmış değil. Bununla birlikte aşırı ısınmanın bu cihazlarda da etkili olabileceğinden şüpheleniliyor.

Xbox Series X ve Series S konsollarındaki arızaların teşhisinde izlenecek yol daha az net olduğu için teknisyen kendi teşhis araçlarını geliştirmek zorunda kaldı.

GTA 6'nın Xbox ve PS5 sürümleri, konsolların donanımını tasarlandıkları çalışma sınırlarının ötesinde zorlamıyor olabilir. Ancak konsolların tamamen arızalandığı vakalar, oyunun en azından zaten sorunlu olan cihazları kullanılamaz hâle getirdiğine işaret ediyor.

Kaynak: Notebookcheck.net