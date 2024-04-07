Bursa'da başıboş köpek dehşeti: Oğlu için kendini feda etti! 1,5 ay pipetle beslenecek... Korku dolu anlar kamerada

Korkunç olay Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi’nde yaşandı. İftar vakti 10 yaşındaki oğluyla birlikte pide almaya giden baba Mesut Karagözoğlu, cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Oğlunu bir anlık refleks ile iten baba, sürü halindeki köpeklerin altında kaldı.

Birçok diş darbesi alan Mesut Karagözoğlu'nun yardımına otomobille geçen arkadaşı klakson çalarak yetişirken, kanlar içinde yerde kalan adamı arkadaşı hastaneye yetiştirdi.

ÇENESİ KIRILDI, ELLERİ VE GÖVDESİ PARÇALANDI, KULAĞINA 30 DİKİŞ ATILDI! ÇOK SAYIDA AMELİYAT GEÇİRİP 1,5 AY PİPET İLE BESLENECEK

Hastanede tedavi altına alınan Mesut Karagözoğlu'nun çenesinin kırıldığı, elleri ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi.

Doktorların müdahalesiyle hayata tekrar tutunan Karagözoğlu ile oğlunun dehşeti yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karagözoğlu, çenesindeki kırık ve vücudundaki yarıklardan dolayı çok sayıda ameliyat geçirecek, 1,5 ay sıvı ve pipet ile beslenecek.

"YA BANA BİR ŞEY OLSAYDI, BUNUN HESABINI KİM VERECEKTİ?"

Dehşet anları anlatan baba Karagözoğlu, “Arkadaşım iftara davet etmişti. Ben de 10 yaşındaki oğlumla onlara gitmeden pide alalım dedim. O sırada caddenin karşı tarafında sürü halinde köpekler vardı. Bir anda oğlumun üzerine koşunca oğlumu ittim. Köpekler bana saldırmaya başladı. Çenem kırıldı, kulağım ve elim parçalandı. Şimdi ameliyat olacağım. Bir iki ay boyunca beslenemeyeceğim. Benim 2 çocuğum var. Ya bana bir şey olsaydı, bunun hesabını kim verecekti? Ben yetkililerden bu konuya el atmasını istiyorum” diye konuştu.

Görgü tanıkları da olayı anlatarak, bölgedeki başıboş köpeklere dikkat çektiler.

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





