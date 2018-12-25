Bursa'da bekçilerden nefes kesen köpek kurtarma operasyonu

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokakta devriye atan bekçiler bir köpeğin havlama sesini duydu. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan ekipler kanalizasyonda bir köpeğin düşerek mahsur kaldığını gördü.

Olayı İtfaiye ekiplerine haber veren Osman Günhan belirli bir süre sonra itfaiye gelmeyince kendi imkanları ile köpeği kurtarmak için nefes kesen bir çalışma başlattı.

Günhan olay yerinde bulunan bir dükkandan aldığı merdiven ile kanalizasyona inerek "Pakize" isimli köpeği çıkardı. Düştüğü kanalizasyondan çıkarılan sevimli köpek kendini kurtaran Günhan'ın ve diğer ekip arkadaşlarının yanına giderek adeta teşekkür etti.

Sokakta bulunan köpeği olay yerindeki bekçiler sahiplendi ve bundan sonra beraber devriye atacakları öğrenildi. (İHA)

