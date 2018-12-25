TREND

Bursa'da bekçilerden nefes kesen köpek kurtarma operasyonu

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 25.12.2018 09:33 | Son Güncelleme

Bursa'da rögar kapağı çalınan 4 metrelik kanalizasyona düşen köpeğin havlamasını duyan bekçiler nefes kesen bir operasyonla köpeği kurtardı. Bekçilerin yardımıyla kanalizasyondan çıkarılan köpek, kendisini kurtaran bekçinin yanından ayrılmayarak oyun oynadı. Bekçi ve polisler köpeği sahiplenerek adını 'Pakize' koydu.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokakta devriye atan bekçiler bir köpeğin havlama sesini duydu. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan ekipler kanalizasyonda bir köpeğin düşerek mahsur kaldığını gördü.

kopek-kurtarma

Olayı İtfaiye ekiplerine haber veren Osman Günhan belirli bir süre sonra itfaiye gelmeyince kendi imkanları ile köpeği kurtarmak için nefes kesen bir çalışma başlattı.

Günhan olay yerinde bulunan bir dükkandan aldığı merdiven ile kanalizasyona inerek "Pakize" isimli köpeği çıkardı. Düştüğü kanalizasyondan çıkarılan sevimli köpek kendini kurtaran Günhan'ın ve diğer ekip arkadaşlarının yanına giderek adeta teşekkür etti.

kopek-kurtarma-2

Sokakta bulunan köpeği olay yerindeki bekçiler sahiplendi ve bundan sonra beraber devriye atacakları öğrenildi. (İHA)

PARTNERBütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...Bütün İngiltere Şermin'i konuşuyor! Olay fotoğraflar...
Yapay zeka cinsiyet eşitsizliğini arttıracakYapay zeka cinsiyet eşitsizliğini arttıracak
İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek bursa pakize

En Çok Okunan Trend Haberler

Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı!

Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı!

İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!

İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!

1993 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanmıştı: Kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın

1993 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanmıştı: Kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Bahar Stopa için Seda Sayan taklidi!

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Bahar Stopa için Seda Sayan taklidi!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Yok olmak üzereler! Tunceli'de görüntülendi: Dinlenmek için gitmiştim

Yok olmak üzereler! Tunceli'de görüntülendi: Dinlenmek için gitmiştim

Bodrum'da üzücü manzara! Görünce şoka girdi

Bodrum'da üzücü manzara! Görünce şoka girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Katil bariyer istemiyoruz' diyen kasklı motosikletliler başlarını bariyerlere koydu

'Katil bariyer istemiyoruz' diyen kasklı motosikletliler başlarını bariyerlere koydu

Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!

Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu yayınlandı! Yapay zeka cinsiyet eşitsizliğini arttıracak

Yapay zeka cinsiyet eşitsizliğini arttıracak

İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!

İş makinesiyle komşu ülkenin toprağını çaldı!

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Bahar Stopa için Seda Sayan taklidi!

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Seda Sayan taklidi!

Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı!

Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.