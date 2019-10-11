Bursa'da bir kadın 13. kattan düşerek öldü

Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki 13 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezine gelen Elmira M., asansöre binerek, en üst kata çıktı. 13 katta pencerelerden birini açan Elmira M., kendisini boşluğa bıraktı.

Azeri kadının beton zemine düştüğünü görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Elmira M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise Elmira M.'nin cebinde, Azerice yazılı intihar notu buldu.

Elmira M.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA



