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Bursa'da cami için toplanan yardım paralarını böyle çaldılar

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 19.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Bursa’da cep telefonu dükkanındaki camiye yardım için toplanan paraların bulunduğu kutu çalındı. Masa üstündeki yardım kutusunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi’nin arkasındaki cep telefonu dükkanından cami derneğinin yardım kutusu çalındı. Çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İki kişi dükkana girip telefon pazarlığına başlıyor. Elinde cipslerin olduğu poşet ile dükkana giren şüphelilerden biri masanın üstünde duran yardım kutusunu kendi poşetinin arkasına gizleyerek dükkandan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı. Yardım kutusunun olmadığını fark eden iş yeri sahibinin güvenlik kameralarını izlerken fark ettiği olay sonrasında şikayetçi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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bursa cami yardım parası

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