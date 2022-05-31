Bursa'da dehşet! Psikolojik sorunları olan baba iki oğlunu bıçakladıktan sonra kendini astı

Olay, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan baba R.C.S. (42) biri yedi diğeri ise üç yaşındaki oğlunu bıçakladıktan sonra evde bulduğu iple kendini astı. İşten eve dönen anne A.S. (37) uzun süre zile bastıktan sonra kimsenin kapıyı açmamasından şüphelendi. Anne durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ANNE VE EKİPLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli bir durum olduğunu fark etmesinin ardından kapıyı kırarak eve girdi. Eve girdiklerinde anne ve ekipler içerideki manzarayı görünce gözlerine inanmadı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Babanın bıçakladığı yedi yaşındaki oğlu A.S. hayatını kaybederken R.S. (3) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren anneyi aile yakınları ve komşuları sakinleştirdi. Hayatını kaybeden baba ve yedi yaşındaki oğlu savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)

